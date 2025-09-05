Магуайр може перебратися до Саудівської Аравії – гравця кличуть два клуби
Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр отримав пропозиції від двох команд із Саудівської Аравії.
За інформацією The Sun, одразу два клуби із Саудівської Аравії звернулися до Манчестер Юнайтед із пропозиціями щодо переходу захисника Харрі Магуайра. Хоча в АПЛ та більшості європейських ліг трансферне вікно вже закрилось, у Саудівській Про-лізі воно триватиме до 23 вересня.
Чемпіон світу просидів на базі до закриття трансферного вікна – він чекав дзінка від Манчестер Юнайтед
Магуайр розглядає можливість переїзду, однак швидше за все відкладе рішення до літа 2026 року. Він прагне дограти сезон у Манчестер Юнайтед, щоб зберегти стабільну ігрову практику перед чемпіонатом світу. Контракт футболіста з Манчестер Юнайтед добігає кінця наступного літа – із січня він матиме право вести переговори з іншими клубами як вільний агент.
Нагадаємо, у 2019 році Манчестер Юнайтед заплатив Лестеру рекордні на той час 87 мільйонів євро за трансфер Магуайра. У 2020 році він став капітаном клубу, проте у 2023-му поступився капітанською пов’язкою Бруну Фернандешу.
Магуайр не виключає зміни клубу влітку, але в зимове трансферне вікно чи посеред сезону такий варіант виглядає малоймовірним. Для захисника це може бути останній цикл у складі збірної Англії, адже на ЧС-2030 йому буде вже 37 років.
Миколенко долучився майже до всіх голів у матчі Евертона, Ярмолюк програв Сандерленду, МЮ врятував перемогу над Бернлі