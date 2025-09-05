За інформацією The Sun, одразу два клуби із Саудівської Аравії звернулися до Манчестер Юнайтед із пропозиціями щодо переходу захисника Харрі Магуайра. Хоча в АПЛ та більшості європейських ліг трансферне вікно вже закрилось, у Саудівській Про-лізі воно триватиме до 23 вересня.

Чемпіон світу просидів на базі до закриття трансферного вікна – він чекав дзінка від Манчестер Юнайтед

Магуайр розглядає можливість переїзду, однак швидше за все відкладе рішення до літа 2026 року. Він прагне дограти сезон у Манчестер Юнайтед, щоб зберегти стабільну ігрову практику перед чемпіонатом світу. Контракт футболіста з Манчестер Юнайтед добігає кінця наступного літа – із січня він матиме право вести переговори з іншими клубами як вільний агент.

Нагадаємо, у 2019 році Манчестер Юнайтед заплатив Лестеру рекордні на той час 87 мільйонів євро за трансфер Магуайра. У 2020 році він став капітаном клубу, проте у 2023-му поступився капітанською пов’язкою Бруну Фернандешу.

Магуайр не виключає зміни клубу влітку, але в зимове трансферне вікно чи посеред сезону такий варіант виглядає малоймовірним. Для захисника це може бути останній цикл у складі збірної Англії, адже на ЧС-2030 йому буде вже 37 років.

