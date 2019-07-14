Магуайр хоче покинути Лестер заради Манчестер Юнайтед

Італія — 09:12 421
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Маліновський за крок від Аталанти – президент клубу підтвердив переговори
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30 форвардів за 9 років і розчарування. Вест Хем шукає бомбардира, який зламає "прокляття" – це може зробити ЯрмоленкоАнглія — 13 лип 2743
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"Керівництво Атлетіко вчинило недобросовісно", – адвокат Грізманна розніс мадридців за намір судитися з БарселоноюІспанія — 13 лип 845