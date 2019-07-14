Магуайр хоче покинути Лестер заради Манчестер Юнайтед

Центрбек "лисиць" Харрі Магуайр налаштований перейти в більш статусний клуб.

Захисник збірної Англії готовий поповнити склад Манчестер Юнайтед, інформує Daily Mail.

МЮ впевнений, що випередить Манчестер Сіті у боротьбі за Магуайра

Магуайр вже повідомив партнерів і головного тренера Лестера Брендана Роджерса, що він сподівається на успішне завершення переговорів між клубами. Орієнтовна ціна 26-річного англійця – 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, цього трансферного вікна МЮ вже встиг підписати Арона Ван-Біссаку та Деніела Джеймса.

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