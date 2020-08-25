Магуайр дізнався вирок суду у справі з гучним скандалом у Греції – деталі інциденту з капітаном МЮ

Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр отримав покарання за свої протиправні дії під час відпочинку в Греції.

Англійця визнали винним у всіх висунутих звинуваченнях: напад, образи, напад на поліцейського і спроба дачі хабара, повідомляє Daily Mail.

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Під час засідання прокурор зачитав суть звинувачень і деталі події. Відзначається, що після арешту футболіст сказав поліцейському: "Ви знаєте, хто я? Я капітан Манчестер Юнайтед, я дуже багатий, я можу дати вам грошей, я можу заплатити вам, будь ласка, відпустіть нас".

Крім того, затримані після втручання поліції в штатському скандували: "Їб*ть поліцію, їб*ть поліцію". У свою чергу, сторона захисту заявляє, що один з поліцейських після затримання вдарив Магуайра по нозі зі словами: "Твоя кар'єра завершена".

Також звинувачення висунуті його брату Джо, який грає в футбол за аматорський Ілкестон Таун, і третьому співучаснику – Крістоферу Шерману. На відміну від капітана Манчестер Юнайтед, їм пред'явили звинувачення за трьома пунктами.

Нагадаємо, Харрі Магуайр проводив відпустку на острові Міконос разом зі своєю дівчиною. Між футболістом та англійськими туристами спалахнув конфлікт біля бару, через що втрутились правоохоронці. Магуайр відмовився підкоритися – його заарештували за непокору владі. Справу відкрили у зв'язку з образою і спробою підкупу співробітників поліції.

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