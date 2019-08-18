Магуайр дебютував за МЮ в оригінальних бутсах – за контракт із захисником змагаються 4 фірми

Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр привернув увагу спортивних виробників після дебюту в бутсах невідомого виробника.

Харрі Магуайр найближчим часом підпише контракт з одним із спортивних виробників, інформує The Sun.

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На дебютну гру проти Челсі найдорожчий захисник світу вийшов у чорних бутсах, оскільки не має контракту з кимось із виробників спортивного взуття. Такі компанії як Nike, Adidas, Puma та Under Armour сподіваються переманити до себе Магуайра, пропонуючи англійцю контракт, за яким він отримує близько 700 тис. фунтів.

Нагадаємо, Магуайр приєднався до Манчестер Юнайтед за рекордні 80 млн фунтів і вже встиг дебютувати, допомігши "червоним дияволам" розгромити Челсі.

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