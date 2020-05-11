Магія талантів Шахтаря знову розриває мережу – відео збирає мільйон переглядів, а новий герой кричить від радощів

Вслід за Михайлом Мудриком свою техніку вирішив показати і інший талант Шахтаря – Богдан В'юнник.

Молодий форвард ефектним рухом ніг закинув м'яч у баскетбольне кільце, навіть не дивлячись на нього.

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"Магія", – написав В'юнник під відео у своєму Instagram. Юний маестро не зміг втриматися від божевільного крику, коли шкіряний досягнув цілі. Трюк 17-річного гравця Шахтаря зауважив і відомий ресурс 433, у якого одна з найбільших аудиторій серед футбольних сторінок цієї соцмережі. Результат – 970 тисяч переглядів усього за годину.

Нагадаємо, раніше героями сторінки 433 ставали і інші українці – Михайло Мудрик з Шахтаря та Ігор Харатін з Ференцвароша.

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