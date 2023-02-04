ПСЖ оформив камбек у матчі 22-го туру Ліги 1 проти Тулузи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Гості відкрили рахунок на 20 хвилині – результативний прямий удар зі штрафного вдався ван ден Бомену. Хакімі розкішним дальнім пострілом після зміщення з флангу відповів ще до перерви.

Мессі та Хакімі розкішними голами принесли ПСЖ вольову перемогу – Лео ледь не забив з кутового

Не обійшлось і без магії Мессі. Лео на 58-й в один дотик з-за меж штрафного пробив чітко у нижній кут. Це був останній гол у зустрічі. ПСЖ відірвався від Марселя на 8 очок на вершині турнірної таблиці Ліги 1.