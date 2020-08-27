Кривбас розпочав повернення на карту вітчизняного футболу з матчу Кубка України проти ОПФК Черкащини (4:2).

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Поєдинок супроводжували різні урочисті події, включно з відкриттям фан-шопу криворізького клубу, де і трапився конфуз. Організатори на вивісці вказали "FUN SHOP", що перекладається як "магазин розваг", замість традиційного "FAN SHOP", повідомляє iSport.

Нагадаємо, на матчі також побував президент України Володимир Зеленський, який і був ініціатором повернення криворізького клубу.

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