Зловмисники проникли у приміщення о 6 ранку в четвер, 19 серпня, повідомляє Marca.

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Зазначається, що один із автомобілів в'їхав у фасад будівлі. Ще дві машини під'їхали слідом. Саме у них злодії завантажили товари, які перебували у магазині, – форму, інший одяг та атрибутику Королівського клубу.

Поліція вже розпочала пошуки злочинців. За попередньою інформацією, автомобілі, які були використані під час пограбування, були викрадені.

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