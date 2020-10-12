"Мессі брав трофеї, а не Гвардіола. Без Мессі система Пепа ніколи не працювала так успішно. В іншому випадку він вже давно б виграв Лігу чемпіонів з Баварією або Манчестер Сіті.

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В Барселоні це працювало виключно через Ліонеля Мессі, який вирішує результат гри з нізвідки. На мій погляд, Гвардіола дуже часто програє ще на стадії підготовки, бажаючи заздалегідь виграти матч. Переоцінка тактики часто виливається в помилкові рішення, які перешкоджають успіху", – цитує Магата видання Sport Bild.

Нагадаємо, Магат тричі вигравав чемпіонат Німеччини – двічі з Баварією та один раз з Вольфсбургом, а з 2017 року знаходиться без роботи.

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