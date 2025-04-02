"Ніхто не дав нам шансу, що прикро. У команди немає нестачі в грі або індивідуальності. Ми не змогли вийти в бажаний фінал. Але пишаємося обома матчами, які перевершили очікування багатьох.

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Офсайд Мбаппе? Він був. В таких ситуаціях зазвичай свистять, але тут не свистіли і крапка. Якби такий момент був у іншому штрафному майданчику, гол би не зарахували, абсолютно ясно про це кажу.

Нас вибили із Кубка і Ліги Європи, маючи допомогу на полі, на якому ми просимо зберігати нейтральність. Мадриду не потрібна така допомога, тому що це велика команда", – цитує Іманоля Альгуасіля AS.

Нагадаємо, що Реал Сосьєдад програв Реалу в Кубку Короля за сумою двох матчів 4:5.

Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби