Мадридське дербі. Вікова битва за столицю в тіні "Ель Класіко"

У цих матчах завжди гаряче / AFP

"Футбол 24" знайомить з основними причинами взаємної ворожнечі мадридських клубів "Реала" та "Атлетіко" і подіями, які її супроводжували в усіх турнірах.

Основним суперником футбольної столиці Іспанії вважається "Барселона", однак розбірки за першість Мадрида часто не поступаються поєдинкам проти Каталонії. Підйом "Атлетіко" в останні сезони лише загострює відносини сусідів, що робить мадридське дербі одним із найцікавіших у світі. Сьогодні, 28 вересня – черговий етап протистояння "Реала" та "Атлетіко".

Еліта проти робочих

Протистояння "Атлетіко" та "Реала" головним чином виникло через класову боротьбу в Мадриді. Від початку свого існування "вершкові" представляли столичну еліту, в той час як "матрацники" були віддушиною для робочого класу, який завдяки улюбленому клубу міг позмагатися з "вищими за себе".

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Якщо в інших подібних дербі класовий фактор на сьогодні майже нівелювався, то в Мадриді такий поділ вболівальників все ще має місце.

Так приймали "Реал" ще на "Вісенте Кальдерон"

Зважаючи на контингент фанів кожної з команд, можна без проблем зрозуміти, яка атмосфера панує на стадіонах. Домашні матчі "Реала" схожі на своєрідні вистави, де вишукана публіка насолоджується роботою майстрів. На противагу цьому шалені вболівальники "Атлетіко" не приймають високих манер, а організовують на власному полі справжнє пекло для суперника.

Кого ж любив диктатор?

Особливий період в історії обох клубів розпочався з приходом до іспанської влади Франсіско Франко. Спершу дивіденди від цього отримував "Атлетіко", який був пов'язаний зі збройними силами. "Рохібланкос" на певний час стали головним клубом Мадрида, однак згодом прихильність диктатора змінила свій вектор. Франко вирішив повністю підтримувати "Реал", адже гегемонія "королівського клубу" на євроарені сприяла підвищенню лояльності до тогочасної недемократичної Іспанії загалом. Про це красномовно свідчать його слова: "Реал" – найкращий посол, якого ми коли-небудь мали". Вболівальники "Атлетіко" образились на таку зраду та створили нове гасло про принципового суперника: "Команда влади – ганьба країни".

На трибунах не холодніше, ніж на полі

Протягом всієї історії дербі "галактікос" мають значно кращі показники, а на старті нового тисячоліття команда навіть оформила 14-матчеву безпрограшну серію. "Матрацники" зуміли знову гідно протистояти "Реалу" лише з приходом Дієго Сімеоне, який повернув "Атлетіко" до боротьби за першість у Мадриді.

Історичні поєдинки дербі

"Реал" – "Атлетіко" – 3:0 (25.03.1928) – перший офіційний матч, який закінчився розгромом "рохібланкос".

"Атлетіко" – "Реал" – 5:0 (23.11.1947) – у ті часи "матрацники" нічим не поступалися супернику, а перемога з різницею в 5 голів і досі є найбільшою в активі команди.

"Реал" – "Атлетіко" – 5:0 (02.11.1958) – а це вже дзеркальний результат на користь "вершкових", також найбільша вікторія в історії.

"Реал" – "Атлетіко" – 2:1, "Атлетіко" – "Реал" – 1:0, "Реал" – "Атлетіко" – 2:1 (04-05.1959) – запекла 3-матчева дуель у півфіналі Кубка європейських чемпіонів, успіх в якій відсвяткував "Реал". Вирішальні голи в третьому поєдинку на нейтральному полі забили Ді Стефано та Пушкаш, а у фіналі "галактікос" вчетверте поспіль здобули "вухатого".

"Атлетіко" – "Реал" – 3:1 (26.06.1960) – великий успіх "червоно-білих" у фіналі Кубку Іспанії. На гол Пушкаша переможці відповіли точними ударами Кольяра, Хонеса і Пейро.

"Атлетіко" – "Реал" – 0:4 (15.06.2003) – "вершкові" оформили 29 титул чемпіона Іспанії на "Вісенте Кальдерон". Дублями відзначилися Роналдо та Рауль.

"Реал" – "Атлетіко" – 4:1 (24.05.2014) – перший матч у Лізі чемпіонів і відразу драматичний фінал. Рамос врятував "Реал" на останній хвилині, а в додатковий час Бейл, Марсело і Роналду добили опонентів.

"Реал" – "Атлетіко" – 1:1 (5-3 пен) (28.05.2016) – знову ЛЧ, знову вирішальний матч, знову забив Рамос, знову сильнішим виявився "королівський клуб".

Цікаві факти

– Одними з найкращих бомбардирів мадридського дербі залишаються легендарні Альфредо Ді Стефано та Сантьяго Бернабеу, які забили у ворота суперника по 17 голів. Абсолютний рекордсмен – Кріштіану Роналду (22 голи).

Великий бомбардир – Альфредо Ді Стефано

– Колишній захисник "Реала" Маноло Санчіс має найбільше досвіду в столичному протистоянні – 42 матчі.

– Луїс Арагонес не закріпився в "Реалі", після чого став однією з важливих фігур в історії "матрацників" у якості гравця та тренера. Серед інших футболістів, які захищали кольори обох клубів варто відзначити Хосе Антоніо Рейєса, Хуанфрана та Альваро Морату.

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