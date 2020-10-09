Уряд Іспанії оголосив стан тривоги у Мадриді на 15 днів, що обмежить можливість пересування по всьому столичному регіону.

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За інформацією El Pais, Верховний суд Мадрида скасував обмеження щодо коронавірусу та вже через кілька годин їх відновили. Таким чином, уряд обмежить поїздки до регіону та з нього для місцевих жителів.

Це стосується і проведення футбольних матчів, зокрема, матч між Реалом та Шахтарем відбудеться за порожніх трибун. Раніше УЄФА дозволив проводити поєдинки за присутності вболівальників – не більше 30% від загальної місткості арени.

Нагадаємо, вже 21 числа "гірники" зіграють з Реалом в Мадриді в першому турі Ліги чемпіонів, початок гри о 22:00.

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