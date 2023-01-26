Вболівальники "матрацників" вже готуються до матчу 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти земляків із Реала.

У переддень гри фанати Атлетіко повісили опудало Вінісіуса – гравця, якого вони чи не найбільше "люблять" у складі Реала. Це трапилося на одному з мостів іспанської столиці поблизу бази "вершкових".

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"Мадрид ненавидить Реал", – окрім персональної ляльки для бразильця, команда Карло Анчелотті отримала і спеціальне послання від своїх заклятих опонентів.

До слова, Вінісіус ще жодного разу не забивав у ворота Атлетіко, але у 22-річного бразильця багата історія стосунків із "кольчонерос", фанати яких під час останнього дербі назвали його мавпою.

Матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії Реал Мадрид – Атлетіко стартує 26 січня о 22:00 за київським часом. У півфінал вже вийшли Барселона з Осасуною, а ще одного учасника 1/2 визначать Валенсія та Атлетік.