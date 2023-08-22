Перший матч понеділка був феєричним, а от другий довго залишався "сухим". Гранада та Райо 75 хвилин не могли вразити ворота одне одного.

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"Бджолам" вдалася ударна кінцівка, упродовж якої вони провели 2 схожі голи. Гранада давала супернику надто багато простору у своєму карному майданчику. Спочатку Унаї Лопес п'яткою елегантно відкотив Альваро Гарсії, а той ударом від стійки відправив м'яч у ворота. За 4 хвилини ситуація повторилась. Гравці Гранади масово кинулись опікати Де Томаса, а той віддав вільному Пате Сіссу – 2:0. Господарі ще й догравали в меншості. Пуертасу показали пряму червону за підлий удар по Оскару, який лежав на газоні.

Райо за 2 тури набрав максимальні 6 очок – таким досягненням також можуть похвалитись сусіди з Реала і Валенсія. Гранада з "бубликом" поки йде в зоні вильоту.

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