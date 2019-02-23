Мачін: Тренерський штаб Севільї увесь тиждень думав, як зупинити Мессі, а він забив 3 голи і віддав асист

Головний тренер Севільї Пабло Мачін прокоментував поразку своєї команди в матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії з Барселоною (2:4).

"Я та мій тренерський штаб увесь тиждень, починаючи з понеділка, планували, як зупинити Мессі. Однак він забив 3 голи та віддав результативну передачу. Думаю, ніхто в світі не здатен його зупинити. Він – найкращий гравець в історії, без сумнівів.

Севілья – Барселона – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Ми не знали, як зупинити найкращого гравця в світі, проти нас він завжди неймовірно мотивований. Його складно стримати.

Гра з Барселоною вимагає повної віддачі. Ми сміливо грали і ризикували, але потім це спрацювало проти нас, оскільки у нас закінчився бензин", – цитує Мачіна El Chiringuito TV.

Барселона перемогла на виїзді Севілью завдяки хет-трику Мессі та закріпила лідерство у Ла Лізі