"На 12-й хвилині дають пас уперед, а Ярмоленко тільки виходить з положення поза грою. Мабуть, з кимось там розмовляв, як в Єревані, пам'ятаєте? Коли захисник виходив.

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А через десять хвилин чудовий пас Ярмоленка на Довбика, але Гордон прочитав Артема ще до того, як він збирався бити. Ось і все, чим запам'ятався Ярмоленко, більше я його не бачив.

Довбик нічого небезпечного не міг зробити, і це не тішить. Гра показала, що Довбику ще треба багато працювати. І з ним ще треба багато працювати. Скільки було у нього варіантів, і нічого небезпечного не створити... Яремчука ми в цій серії не помітили, зник", – сказав Леоненко у авторській програмі на YouTube.

Нагадаємо, Україна завершила груповий етап Ліги націй на 2 місці, поступившись Шотландії 2 очками. "Синьо-жовті" мали обігрувати суперника, аби очолити квартет, проте розписали безгольову нічию.

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