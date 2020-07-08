toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР

"Мабуть, у Динамо буде новий тренер": Маркевич не змінив думку щодо катастрофи київського клубу

00:25 - Читать на русском
"Мабуть, у Динамо буде новий тренер": Маркевич не змінив думку щодо катастрофи київського клубу
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Легендарний Мирон Маркевич бачить для Динамо лише одну можливість для розвитку у наступному сезоні.

"Мабуть, у команди буде новий тренер. Потрібно почати із оборони. Як із таким захистом грати у футбол? Це смішно. Середину поля теж потрібно змінювати, як і напад. Як кажуть: "Там немає ні ззаду, ні спереду". Більшість гравців не відповідає рівню київського Динамо. Є 4-5 футболістів, які заслуговують на увагу. Решта зібрані нашвидкоруч.

Динамо – Ворскла: Маркевич порадив полтавцям рецепт сенсаційної перемоги

Проблеми, які має зараз Динамо, проглядалися і раніше. Я озвучував їх і мене обливали брудом. Два роки тому мене називали маразматиком за критику Динамо. І хто зараз маразматик? Як можна було довести команду до такого рівня гри? Залишилась одна назва", – резюмував Маркевич в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, за три тури до фінішу УПЛ Динамо поступається Десні за додатковими показниками і ризикує залишитися без Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу

blog_ava
Динамо – Ворскла: Михайличенко взяв 24 гравці у Харків, 3 лідери повертаються на фінал Кубка України
7 липня
14085
Теги
Динамо Динамо Мирон Маркевич
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
19
хв
Динамо
21:30
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук