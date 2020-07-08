"Мабуть, у Динамо буде новий тренер": Маркевич не змінив думку щодо катастрофи київського клубу

Легендарний Мирон Маркевич бачить для Динамо лише одну можливість для розвитку у наступному сезоні.

"Мабуть, у команди буде новий тренер. Потрібно почати із оборони. Як із таким захистом грати у футбол? Це смішно. Середину поля теж потрібно змінювати, як і напад. Як кажуть: "Там немає ні ззаду, ні спереду". Більшість гравців не відповідає рівню київського Динамо. Є 4-5 футболістів, які заслуговують на увагу. Решта зібрані нашвидкоруч.

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Проблеми, які має зараз Динамо, проглядалися і раніше. Я озвучував їх і мене обливали брудом. Два роки тому мене називали маразматиком за критику Динамо. І хто зараз маразматик? Як можна було довести команду до такого рівня гри? Залишилась одна назва", – резюмував Маркевич в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, за три тури до фінішу УПЛ Динамо поступається Десні за додатковими показниками і ризикує залишитися без Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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