"Динамівці у другому колі зіграють номінально домашні матчі на виїзді? Абсолютно вірно. Ми дійсно мінялися полями з кількома командами з кількох причин, основне – це прохання тренерських штабів збірних U-18 та U-19, пов'язане зі спрощенням логістики перед непростими виїздами та довгою дорогою. Товариський турнір у Чехії? Вісім гравців Динамо, кістяк команди. Товариський турнір у Кореї? Дев'ять гравців Динамо і знову кістяк команди! У той час, як ті, хто нас "критикує", не віддали до збірної жодного футболіста. Чому? Певне, їм так захотілося. Мабуть, особисті інтереси дорожчі за інтереси країни.

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А що було у кваліфікації на Євро-2024 (U-19)? Наші футболісти знову відіграли ключову роль у перемогах над Словаччиною та Мальтою та перемозі у своїй відбірній групі. Тривалі переїзди, перельоти, складнощі з логістикою тощо. Ми завжди йдемо назустріч збірним командам і я не бачу нічого страшного, що на користь збірної, нашого клубу та самих гравців ми обмінялися полями з низкою наших суперників. Тих, хто страшенно переживає із цього приводу, поспішаю заспокоїти – навесні ми зіграємо проти цих же суперників уже на їхніх полях.

Натяк на нещодавній коментар тренера Шахтаря U-19 Олексія Бєліка? Я кажу прямо. Зверніть увагу, що всіх лідерів турнірної таблиці U-19 – Рух, Шахтар та СК Дніпро-1 – ми обіграли з однаковим рахунком (2:0) у календарних матчах, які ніхто не переносив. І не пропустили жодного м'яча. Одні роблять свою роботу, а іншим вічно щось заважає", – наводить слова Мохника офіційний сайт Динамо.

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