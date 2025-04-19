– Сьогодні Оболонь зазнала поразки, але бачу, що у вас позитивні емоції.

– Скажу відверто: я дуже вдячний хлопцям за гру, яку ми показали проти лідера чемпіонату. Вважаю, ми не заслуговували програти з рахунком 0:3. Навіть ризикну сказати, що не заслуговували на поразку взагалі, бо чудово провели перший відрізок першого тайму. Так, кінцівка тайму вийшла не надто вдалою.

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У другій половині також не найкраще увійшли в гру, але згодом почали демонструвати саме той футбол, який я хочу бачити – агресивний, інтенсивний. Це, мабуть, найкраща наша гра за весь час, відколи я керую командою.

– Що саме не вдалося у другому таймі? У першому були моменти у Груші та Стасюка – вони могли стати ключовими. Якби тоді вдалося забити, гра могла скластися зовсім інакше. Чому після перерви не вдавалося створити стільки ж моментів біля воріт Динамо?

– У нас був хороший момент і в другому таймі – вихід Блізніченка сам на сам за рахунку 0:3. Були ще кілька хороших підходів до воріт. Ми агресивно грали в атаці, але якість реалізації сьогодні підвела. Якби ми забили ці м'ячі, не знаю, яким міг бути рахунок. Упевнений, вболівальникам, глядачам, експертам матч сподобався – було багато інтенсивності з обох боків. Це був дійсно цікавий поєдинок для перегляду.

– Залишилися питання до захисників? Вони самі визнали, що місцями втрачали концентрацію.

– У першому таймі вони діяли дуже добре. А в другому, коли ми почали ризикувати, відкриватися й намагатися відігратися, десь не вистачило дисципліни. Це нормально, я розумію хлопців. Були помилки в обороні, гра стала відкритою – саме тому у Динамо виникали небезпечні контратаки, – сказав Шищенко у ефірі УПЛ ТБ.

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