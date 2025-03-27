Екс-форвард Динамо Артем Мілевський поділився думками щодо команди та її шансів на чемпіонство у цьому сезоні.

"Мені важко сказати, що саме не вистачає тим футболістам, які грають у складі Динамо. Можливо, молоді гравці не слухають порад старших та досвідчених.

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У клубі є хлопці з мого покоління – Ярмола, Шовковський, Гусєв. Я впевнений, що вони спілкуються із гравцями, підказують, чого не вистачає молодим футболістам. Мабуть, до когось не доходять ці слова. Якщо цього року Динамо не стане чемпіоном, то я не знаю..." – сказав Мілевський у прямому ефірі свого ТікТок-акаунту.

Нагадаємо, що наразі Динамо лідирує в турнірній таблиці УПЛ після 21 туру, маючи 51 очко. Столичний колектив випереджає Олександрію на чотири бали, а Шахтар – на десять, хоча донеччани мають гру в запасі.

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