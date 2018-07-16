Лютий: В Україні йде геноцид народу – всюди корупція та свавілля

Колишній півзахисник Дніпра, а нині тренер Володимир Лютий, який зараз працює у Німеччині, різко висловився про події, які відбуваються в Україні.

З 1 липня екс-півзахисник Дніпра Володимир Лютий працює тренером юнацької команди Ганзи. Попри життя та роботу в Німеччині тренер слідкує за українським футболом і не надто в захваті від подій, які у ньому відбуваються.

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"У мене залишилося українське громадянство, жодних змін. Просто те свавілля української влади… Я недовго протримаю цей паспорт. Подивіться, що влада творить з народом.

Тут не постає питання національності – важливі твої знання і навички. Я значну частину життя провів у Німеччині і хотів повернутися в Україну. Був готовий працювати навіть безоплатно – нікому нічого не потрібно. Це не розвиток, це знищення. Всюди корупція і договірняки.

До мене приїжджають молоді хлопці з України. Я тут працював у команді шостої німецької ліги. Так от вони розповідають – жодного інтересу. Практично через матч їм кажуть: Не забивайте, не бігайте. Що це таке?

Я був патріотом країни, поки не пожив там. Мені дуже шкода український народ і я співчуваю йому. Йде геноцид народу. Чому всі мовчать? Вони прийшли до влади, коли було 40 мільйонів жителів. Зараз – 26 мільйонів. Люди біжать звідти, як з корабля, який тоне. Там нереально жити. В Україні люди просто існують. Відчув це на власній шкірі.

Боротьба з договірними матчами? Не вірю, що при цій владі хтось буде покараний", – цитує Лютого Football.ua.

Нагадаємо, минулого року Лютий працював у ФК Суми, який покинув через проблеми з китайськими інвесторами.