Сербія сильніша за Україну, – легіонер Карпат Халль

Захисник збірної Люксембургу та львівських Карпат Тім Халль розповів про дебют за свою національну команду в офіційному матчі в рамках відбору на Євро-2020 проти Сербії (2:3).

"Для мене є великою честю представляти свою країну і я дуже гордий носити футболку збірної. Зустріч проти сербів розпочалася непросто для нас. Щоправда, в середині першого тайму нам вдалося повернутися в гру і нав’язати свій футбол. Хоч Люксембург і поступився, втім по перерві ми двічі забили. Більше того, у нас були всі шанси для того, щоб відзначитися ще раз і уникнути поразки.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні вже знають коло суперників – у нас вузький вибір, у Роналду група смерті

Як на мене, Сербія сильніша за Україну в індивідуальному плані. У їхньому складі чимало зірок: Тадіч, Мітровіч, Мілінковіч-Савіч, Коларов. Це дуже потужні гравці. Проте Україна сильна своїми командними діями. Вони діють злагоджено і показують класний футбол.

Вже завтра я повернуся в Україну. Почуваю себе трохи втомленим, хоча загалом все гаразд. На жаль, я не допоможу Карпатам на вихідних у грі з Олімпіком через дискваліфікацію – у Маріуполі я отримав четверту жовту картку. Однак я максимально зосереджений на виступах за Карпати. Попереду на хлопців чекає дуже важлива гра і я сподіваюся, що ми здобудемо три очки.

Поїду до Львова не з порожніми руками. Хлопці попросили привезти три футболки збірної Люксембургу. Тому везу сувеніри Підківці, Кудрику та Понде. В Карпатах у нас класна команда, мені подобається місто. Можу сказати, що отримую задоволення тут, мене все влаштовує. Єдина проблема – наші результати. Ми часто переважаємо суперника, але не можемо здобути необхідні очки. Маємо додати, щоб розраховувати на більше", – цитує Халля прес-служба Карпат.

Збірна України має проблему з центром захисту – вирішити її допоможе Динамо