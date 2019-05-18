toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Люксембург оголосив заявку на матчі проти України та Литви

18 травня 13:01 293 Читать на русском
Люксембург оголосив заявку на матчі проти України та Литви
Люксембург / Федерація футболу Люксембургу

Збірна Люксембургу оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти Литви та України, а також на спаринг із Мадагаскаром.

 

Федерація футболу Люксембургу на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на матчі проти Мадагаскару, Литви та України.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі проти Сербії та Люксембургу

Воротарі: Тім Кіпс, Антоні Моріс, Ральф Шон.

Захисники: Дірк Карлсон, Максим Шано, Ларс Жерсон, Матіас Яніш, Лоран Янс, Енес Махмутович, Кевін Мальже, Вахід Селімович, Сеїд Корац, Марвін да Граса.

Півзахисники: Леандру Баррейру, Крістофер Мартінс, Маріо Мутш, Даніель Сінані, Алдін Скендерович, Олівер Тілль, Вінсент Тілль, Кевін Хольц, Кріс Філліпс.

Нападники: Стефано Бенсі, Даніель да Мота, Орельєн Жоакім, Жерсон Родрігес, Давід Тюрпель, Клейтон Дуарте.

Матч Україна – Люксембург відбудеться 10 червня на Арені Львів.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі

blog_ava
Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб
10:28
7344
Теги
Головне Євро-2020 Україна Україна Люксембург Люксембург Литва Литва Мадагаскар Мадагаскар Україна - Люксембург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:004196 Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
19
год
:
26
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук