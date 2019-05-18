Люксембург оголосив заявку на матчі проти України та Литви

Збірна Люксембургу оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти Литви та України, а також на спаринг із Мадагаскаром.

Федерація футболу Люксембургу на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на матчі проти Мадагаскару, Литви та України.

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Воротарі: Тім Кіпс, Антоні Моріс, Ральф Шон.

Захисники: Дірк Карлсон, Максим Шано, Ларс Жерсон, Матіас Яніш, Лоран Янс, Енес Махмутович, Кевін Мальже, Вахід Селімович, Сеїд Корац, Марвін да Граса.

Півзахисники: Леандру Баррейру, Крістофер Мартінс, Маріо Мутш, Даніель Сінані, Алдін Скендерович, Олівер Тілль, Вінсент Тілль, Кевін Хольц, Кріс Філліпс.

Нападники: Стефано Бенсі, Даніель да Мота, Орельєн Жоакім, Жерсон Родрігес, Давід Тюрпель, Клейтон Дуарте.

Матч Україна – Люксембург відбудеться 10 червня на Арені Львів.

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