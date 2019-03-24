Люксембург – Україна: Циганик дав прогноз на матч кваліфікації до Євро-2020

Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу збірної України проти Люксембурга.

"Українці здобули дуже хорошу перемогу в Португалії, але залишили там багато сил. Хоча, звичайно, результат матчу в Лісабоні має додати нашим футболістам енергії.

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Думаю, у Андрія Шевченка є план на гру проти збірної Люксембургу, і там буде досить серйозна ротація. Травмувався Марлос – це шанс для Циганкова зіграти на своїй рідній позиції правого вінгера, і я думаю, що він зможе себе проявити.

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Вважаю, що збірна України зіграє дуже агресивно, розраховую, що "синьо-жовті" заб'ють в кожному таймі. Також впевнений, що буде дуже багато шансів для Маліновського, тому що господарі багато порушуватимуть правила. Допускаю, що Руслан у цьому матчі заб'є", – сказав Циганик для FootballHub.