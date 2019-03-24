Люксембург – Україна: "синьо-жовті" прогулялися містом напередодні матчу відбору до Євро-2020

Тренерський штаб разом з гравцями національної команди здійснив традиційну прогулянку перед поєдинком 2-го туру відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

До слова, на сьогодні запланована традиційна передматчева прес-конференція головного тренера українців Андрія Шевченка, теорія та тренування "синьо-жовтих".

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Зазначимо, що у команді відсутній Марлос, який отримав рецидив старої травми привідного м'язу стегна та вчора ввечері вирушив до Києва. Таким чином, він не зможе допомогти команді в матчі проти Люксембурга.

Нагадаємо, що підопічні Андрія Шевченка у п'ятницю зіграли в нульову нічию з Португалією у стартовому матчі відбіркового турніру Євро-2020.

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