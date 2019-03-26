Маліновський: У Львові на пристойному газоні буде зовсім інша гра

Хавбек "синьо-жовтих" Руслан Маліновський поділився враженнями від матчу проти Люксембургу.

"Помилки у простих ситуаціях ми робили тому, що поле було неналежної якості. Згоден, гра з нашого боку була невиразною, але на даний момент для нас важливим було взяти три очки.

Головний тренер просив грати низом? Можливо. Але потім ми почали звільняти простір для Коноплянки. Він кілька разів добре вривався, але знову ж таки, газон був не найкращої якості, важко було покласти м'яч. Тим більше, суперник під кінець матчу всією командою захищав свої ворота. Утім, у нас була головна мета – завоювати три очки. І ми її досягли. Збірна України хоче потрапити на Євро.

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Не вистачало свіжості. Упевнений, у Львові, на пристойному газоні буде зовсім інша гра. Недооцінка суперника? Ні в якому разі. Просто на такому полі команді суперника оборонятися було набагато легше, ніж нам створювати моменти.

Чи влаштовує нічия у матчі Сербії та Португалії? Зараз важко сказати. У червні в нас буде дві дуже важливі гри. Ось тоді можна буде робити якісь проміжні підсумки. Якщо ми виграємо в Сербії, тоді для нас відкриються непогані перспективи.

Наші вболівальники? Дуже їм дякуємо. Команда реально відчувала підтримку. Може, в плані якості футболу команда виступила не так, як того хотілося, але що стосується самовіддачі, усі виклалися повністю. Ми дуже хотіли перемогти", – передає слова Маліновського прес-служба ФФУ.

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