Люксембург – Україна: команди визначилися з кольорами форми на матч

Євро-2020 — 13:15 965
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Рекордна перемога в історії та сенсаційне фіаско – як грала збірна України проти карликових країн
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Кардіфф сповістить ФІФА, що не буде платити за трансфер загиблого СалиАнглія — 12:26 449
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"Боявся, що мене вважатимуть зрадником батьківщини". Василь Рац – про діалоги з Лобановським, Прімеру і страшний паралічОвертайм — 12:00 1950
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Люксембург – Україна: офіційні заявки команд на матч відбору до Євро-2020Євро-2020 — 11:08 13924
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