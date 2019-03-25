Люксембург – Україна: команди визначилися з кольорами форми на матч

Збірна України визначилася, в якій формі зіграє проти команди Люксембургу в рамках відбору на Євро-2020.

На традиційній передматчевій нараді за участі офіційних осіб матчу та представників команд, окрім іншого, було вирішено, що збірна України зіграє в жовтому комплекті форми. Господарі поля вийдуть на поєдинок у червоному комплекті, повідомляє прес-служба ФФУ.

Люксембург – Україна: анонс і прогноз на матч відбору Євро-2020

Нагадаємо, поєдинок другого туру відбору до Євро-2020 між збірними Люксембургу та України зіграють сьогодні на стадіоні Жозі Бартель. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 21:45 за Києвом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу.

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