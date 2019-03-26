Люксембург – Україна: Караваєву наклали шви після матчу

Захисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв отримав пошкодження у матчі відбору до Євро-2020.

Про це повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко. Зазначимо, Краваєв, який з'явився на полі 79-й хвилині замість Бутка, вже на 87-й хвилині зустрічі отримав травму та не зміг продовжити участь у матчі.

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"У Караваєва два розсічення в одному місці. Одне вже зашили. Лікарі зробили все, що змогли. Одне розсічення дуже велике. Подивимось, скільки йому треба буде часу на відновлення, коли він повернеться в клуб", – сказав керманич "синьо-жовтих" на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, підопічні Шевченка мінімально перемогли Люксембург у матчі другого туру відбору до Євро-2020. Переможний гол "синьо-жовтих" забив Жерсон Родрігес на 93-й хвилині, зрізавши м'яч головою у власні ворота після розіграшу стандарту.

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