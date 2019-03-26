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Люксембург – Україна: Караваєву наклали шви після матчу

08:47 671 Читать на русском
Люксембург – Україна: Караваєву наклали шви після матчу
Олександр Караваєв / фото: Є. Кравс

Захисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв отримав пошкодження у матчі відбору до Євро-2020.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

Про це повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко. Зазначимо, Краваєв, який з'явився на полі 79-й хвилині замість Бутка, вже на 87-й хвилині зустрічі отримав травму та не зміг продовжити участь у матчі.

Люксембург – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"У Караваєва два розсічення в одному місці. Одне вже зашили. Лікарі зробили все, що змогли. Одне розсічення дуже велике. Подивимось, скільки йому треба буде часу на відновлення, коли він повернеться в клуб", – сказав керманич "синьо-жовтих" на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, підопічні Шевченка мінімально перемогли Люксембург у матчі другого туру відбору до Євро-2020. Переможний гол "синьо-жовтих" забив Жерсон Родрігес на 93-й хвилині, зрізавши м'яч головою у власні ворота після розіграшу стандарту.

Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020

Джерело: Футбол 24
Теги
Люксембург - Україна Євро-2020 Україна Україна Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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