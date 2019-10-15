Люка Зідан зізнався, чи шкодує про відхід з Реала

Екс-голкіпер мадридського Реала, який на правах оренди захищає кольори Расінга, Люка Зідан поділився думками щодо свого переходу зі стану "вершкових".

"Наші результати не такі, як би ми хотіли. Але ми граємо добре і я впевнений, що вони скоро покращаться. Я дуже радий бути у цьому чудовому клубі, тут мене прийняли дуже добре.

В Реалі знову непорозуміння – Зідан і Перес мають різні пріоритети на зимове трансферне вікно

Я не шкодую, що покинув Реал. Це був важливий крок, і я хотів зробити його, тому що мені потрібно було бути в професійній команді, грати і доводити свою значимість. Не знаю, що може статися через кілька років. Я розумію, що нормально постійно питати у мене про Реал, але я не збираюся відповідати", – наводить слова Зідана AS.

У нинішньому сезоні 21-річний Люка Зідан провів дев'ять матчів у Сегунді, в яких пропустив 10 голів. Расінг, наразі, перебуває у зоні вильоту, маючи у своєму активі 9 очок і посідає 20 сходинку турнірної таблиці.

Лунін "змусив" Роналдо пояснити президенту Реала ігнор тренера – українець знову на перших шпальтах іспанських ЗМІ