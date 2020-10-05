Райо Вальєкано підписав 2-річний контракт з французом, інформує офіційний сайт "бджіл".

Зозуля не допоміг Альбасете дотиснути Ов'єдо – екс-команда Луніна догравала удев'ятьох

Цього літа син Зінедіна Зідана став вільним агентом після завершення угоди з Реалом. Люка потрапив до структури мадридців 16 років тому, проте не зміг закріпитися у першій команді "вершкових". Минулий сезон 22-річний воротар провів у Сегунді за Расінг – 33 матчі, 42 пропущені м'ячі.

Новий клуб Зідана "добре" відомий українським вболівальникам за цькуванням Романа Зозулі – фанати Райо Вальєкано постійно звинувачували форварда Альбасете у фашизмі.

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