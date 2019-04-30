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Реал може відпустити конкурента Луніна в чемпіонат Франції

13:20 345 Читать на русском
Реал може відпустити конкурента Луніна в чемпіонат Франції
Лука Зідан та Тібо Куртуа / ФК Реал Мадрид

Голкіпер Реала Лука Зідан може продовжити кар'єру в клубі нижчого дивізіону Франції.

Клуб французької Ліги 2 Клермон зацікавлений у підписанні сина головного тренера Реала Зінедіна Зідана Луки, повідомляє AS.

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Наразі Зідан-молодший є третім голкіпером у складі "королівського клубу", перебуваючи за спинами Кейлора Наваса та Тібо Куртуа.

Таким чином, у разі відходу Луки місце третього воротаря може зайняти українець Андрій Лунін, який наразі виступає на правах оренди за Леганес.

"Виявляється, хлопчина має голову на плечах". Іспанський журналіст пояснює, чому Лунін щасливий у Леганесі

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