Реал може відпустити конкурента Луніна в чемпіонат Франції

Голкіпер Реала Лука Зідан може продовжити кар'єру в клубі нижчого дивізіону Франції.

Клуб французької Ліги 2 Клермон зацікавлений у підписанні сина головного тренера Реала Зінедіна Зідана Луки, повідомляє AS.

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Наразі Зідан-молодший є третім голкіпером у складі "королівського клубу", перебуваючи за спинами Кейлора Наваса та Тібо Куртуа.

Таким чином, у разі відходу Луки місце третього воротаря може зайняти українець Андрій Лунін, який наразі виступає на правах оренди за Леганес.

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