Каталонці налаштовані припинити співпрацю з нідерландцем вже в січні. Барса хоче достроково перервати оренду де Йонга із Севільї.

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Водночас в Андалусії також не розраховують на форварда, але це не спонукає його приймати будь-який варіант. За інформацією Sport, Де Йонг відмовився переходити у Кадіс, який був готовий гарантувати йому стабільну ігрову практику.

Додамо, що Люк де Йонг приєднався до Барселони минулого літа, провів за команду 11 матчів, у яких забив 1 гол.

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