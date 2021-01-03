"Що робити, щоб ваші висновки за рік прочитали? Правильно, написати їх не 31 грудня, а 2 січня. Як вам таке, блогери? Поки всі бомбили висновками і очевидним "Рік був важким", я включив режим мудрості і пішов їсти олів'є. У процесі поїдання прийшли ось які думки.

Сидорчук, Степаненко, Коваль та інші – Кривцов розповів, як клас у Запоріжжі подарував Україні кількох футболістів

Так, 2020-й потрусив, звичайно. Але зате всі і вдома посиділи, і на роботу дружно захотіли, а коли дозволили, то побігли-полетіли. Цей рік нас згуртував, бо ніщо так не об'єднує, як спільний діагноз. У цьому році були і гучні перемоги, і спірні поразки. Головне, робити правильні висновки з перших і більше не допускати других. Були і травми, і приводи для гордості.

2020 й подарував такий важливий час з сім'єю і нагадав, що рідні завжди поруч і вони найцінніше, що є в житті. У минулому році людству ніби дали жовту. Якщо не порушувати, гратимемо в повному складі", – написав Кривцов у своєму Instagram.

Зауважимо, Сергій Кривцов у поточному сезоні провів у футболці Шахтаря лише 6 матчів, в яких запам'ятався одним голом.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки