Польський арбітр Шимон Марциняк знову потрапив на перші шпальти ЗМІ через свої рішення.

Шимон Марциняк відпрацював свій перший матч на Євро-2024. Гра між Бельгією та Румунією закінчилась з рахунком (2:0). Після зустрічі до польського судді виникли питання.

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У другому таймі м'яч влучив у руку Юрі Тілеменса. Румуни вимагали призначити пенальті, але Марциняк був непохитний у своєму рішенні і не вказував на точку. Румунська преса різко розкритикувала польського арбітра, звинувативши у "пограбуванні".

"Людська помилка чи пограбування? Шимон Марциняк, один з найуспішніших арбітрів на цей час, не призначив пенальті у ворота Румунії за рахунку 1:0 на користь Бельгії у другому таймі в момент, який міг змінити долю матчу в Кельні", – наводить думку onlinesport.ro Meczyki.

"Великий скандал. Багато вболівальників називають рішення Марциняка "крадіжкою". Експерти, однак, стають на захист поляка", – цитує видання prosport.ro.

Нагадаємо, Румунія, Бельгія та Словаччина в одній групі з Україною. Всі чотири команди мають по три бали.

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