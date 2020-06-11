"Людина від вітру впала": Безсонов розкритикував Степаненка за скандальний момент у матчі проти Динамо

Легенда Динамо Володимир Безсонов не схвалив поведінку хавбека Шахтаря Тараса Степаненка у пам'ятному моменті останнього Класичного.

"Футбол – справа мужиків, контактний вид спорту. Без синців і подряпин не обійтися. Однак гравці нинішнього покоління, мені здається, падають під час гри від подуву вітру. Але ж природу не обдуриш: станеш симулювати – карма неодмінно наздожене. Не сьогодні, так завтра.

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Щодо Степаненка до мене вже стільки коментарів було – як то кажуть, ні додати, ні відняти. Людина від вітру впала, схопившись не за те місце, в яке йому потрапили. Можу додати тільки, що карму не обдуриш – хоча, зрозуміло, нікому я травм не бажав і бажати не збираюся", – цитує Безсонова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні. Арбітр Катерина Монзуль після перегляду відеоповтору не зарахувала взяття воріт і показала гравцю киян жовту картку.

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