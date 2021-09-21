"Це людина, без якої не було б усього цього. У тій ситуації, у якій ми опинились, він не опустив рук, не розвернувся, а, навпаки, підсилив, підставив плече, показав, що йому так само цікавий футбол, що він живе цим.

Срна емоційно привітав Ахметова з подвійним ювілеєм, пригадавши свій прихід у Шахтар

Клуб тримає ту саму марку, той самий рівень – це багато вартує. Що можна побажати? Ще більше азарту нашому президентові. І, звісно ж, ми всі скучили, давно не бачились. Сподіваюся, можливо, він перегляне своє рішення й почне відвідувати матчі. Зрештою, коли президент з нами разом, поруч, ми відчуваємо ще більший стимул, додається сил", – сказав Пятов у коментарі офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Ахметов став президентом донецького клубу 11 жовтня 1996 року.

Шахтар на очах Петракова розбомбив Маріуполь – дебютні голи Сікана і Мудрика, дубль Судакова і нестримний Конопля