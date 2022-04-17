"Люди зібрали 150 мільйонів євро для України": Левченко виділив найкращих друзів серед країн Європи, але є й проблеми
Колишній хавбек збірної України Євген Левченко вражений згуртованістю цивілізованого світу навколо нашої держави.
"У Нідерландах люди активно збирають гроші для України. За моєю інформацією, це вже близько 150 мільйонів євро. З Нідерландів в Україну надходить багато гуманітарної допомоги.
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Таке ж можна говорити про багато країн, особливо сусідніх з Україною. А виділити треба, звичайно, Польщу. Поляки стали побратимами для українців, настільки сильно вони допомагають. Втім, не все упирається у людський чинник. Адже є й політичні рішення. Так от, із цим Європа сильно спізнюється щодо архіважливої допомоги для України", – пояснив Левченко у коментарі Команда№1.
Нагадаємо, з 24 лютого Україна чинить героїчний спротив росіянам, які підло вторглися на наші території і розв'язали війну.
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