"У Нідерландах люди активно збирають гроші для України. За моєю інформацією, це вже близько 150 мільйонів євро. З Нідерландів в Україну надходить багато гуманітарної допомоги.

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Таке ж можна говорити про багато країн, особливо сусідніх з Україною. А виділити треба, звичайно, Польщу. Поляки стали побратимами для українців, настільки сильно вони допомагають. Втім, не все упирається у людський чинник. Адже є й політичні рішення. Так от, із цим Європа сильно спізнюється щодо архіважливої допомоги для України", – пояснив Левченко у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна чинить героїчний спротив росіянам, які підло вторглися на наші території і розв'язали війну.

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