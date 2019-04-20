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Люди з ФФУ причетні до договірних матчів, – президент Інгульця Поворознюк

21:05 541 Читать на русском
Люди з ФФУ причетні до договірних матчів, – президент Інгульця Поворознюк
Олександр Поворознюк / фото із соцмереж

Президент Інгульця Олександр Поворознюк запевняє, що представники ФФУ беруть участь у організації договірних матчів.

"Є люди в ФФУ, які задіяні у всіх цих договірних матчах. Причина тільки одна (після цього показав жестом "гроші" – прим.).

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Люди, які тільки закінчили з футболом, їх усунули. Зараз у мене є інформація, що вони відкривають свої букмекерські контори, будуть давати 30% клубам, що будуть в цьому всьому брати участь. Вже пішли на відкриту. Це війна з ким?", – сказав Поворознюк для ТРЕНДЕЦ

Інтерв'ю "Футбол 24" із Поворознюком – про небажання заробляти, договірні матчі та українських суддів читайте за посиланням.

Стали відомі прізвища екс-арбітра та футболіста, які намагались організувати договірний матч Зорі U-21

Теги
Перша ліга ФФУ Договірні матчі Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк
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