Люди з ФФУ причетні до договірних матчів, – президент Інгульця Поворознюк

Президент Інгульця Олександр Поворознюк запевняє, що представники ФФУ беруть участь у організації договірних матчів.

"Є люди в ФФУ, які задіяні у всіх цих договірних матчах. Причина тільки одна (після цього показав жестом "гроші" – прим.).

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Люди, які тільки закінчили з футболом, їх усунули. Зараз у мене є інформація, що вони відкривають свої букмекерські контори, будуть давати 30% клубам, що будуть в цьому всьому брати участь. Вже пішли на відкриту. Це війна з ким?", – сказав Поворознюк для ТРЕНДЕЦ

Інтерв'ю "Футбол 24" із Поворознюком – про небажання заробляти, договірні матчі та українських суддів читайте за посиланням.

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