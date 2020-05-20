"Люди, яких ви знаєте, можуть померти один раз, але чи повинні ми сьогодні турбуватися?": Чеферін – про матчі з фанатами

Президент УЄФА Александер Чеферін поділився оптимістичним прогнозом щодо повернення фанатів на трибуни.

"Це серйозна ситуація, але зараз вона знижується, і ми більш обережні. Ми знаємо більше про вірус, і, взагалі, я – оптимістична людина. Мені не подобається цей апокаліптичний погляд на те, що нам доводиться чекати другу і третю хвилы, чи навіть п'яту хвилю...

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Люди, яких ви знаєте, можуть померти один раз, але чи повинні ми сьогодні турбуватися? Я так не думаю. Ми готові і будемо слідувати рекомендаціям влади, але особисто я абсолютно впевнений, що старий добрий футбол з вболівальниками повернеться дуже скоро", – запевнив Чеферін в інтерв'ю Guardian.

Нагадаємо, раніше УЄФА ухвалив рішення перенести Євро-2020 на наступний рік, а Лігу чемпіонів сподівається дограти у серпні.

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