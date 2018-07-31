Люди віддають своє життя, а у них немає нормального взуття, – екс-голкіпер Шахтаря про війну на Донбасі

Колишній воротар Шахтаря і Дніпра Ян Лаштувка поділився думкою про футболістів, які допомагають українській армії.

"Мене здивувало, яка форма у військових, у що вони одягнені. Зозуля показував фотографії – це просто нереально. Люди віддають своє життя, а у них немає нормального взуття. Роман питав у команди, хто може дати тренувальну форму, тому що військовим нічого одягти.

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Для мене Роман – справжній патріот України. Він ніколи не займався створенням фондів, ніколи не хотів, щоб його носили на руках. В один день подумав – і почав робити. Він збирав гроші, ліки, форму, створив свій фонд.

А є такі футболісти, які їздили в зону АТО, щоб просто сфоткатись. Вони нічим не допомогли – робили фото і їхали. Якщо спортсмен каже, що в Україні зараз все добре і немає війни, то це дивно.

Інша справа – в усьому світі. Дійсно вже немає ніякої інформації про те, що в Україні йде війна. Все стихло – люди думають, що все добре. Але це ж не так.

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Я розмовляв з друзями з Донецька і України. Кажуть, що два дні тиша, а потім знову починають стріляти. Ніхто не знає, скільки людей там вмирає", – цитує Лаштувку Tribuna.