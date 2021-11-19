"Два дні тому ми дізналися про хворобу Кевіна, коли він вже був тут. Забудьте про фізичну форму та тонус. Тепер потрібно бути впевненим, що він зможе відновитися.

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Люди від цього помирають, треба бути обережними. Він вакцинований, тому я сподіваюся, що з ним все буде гаразд. Наразі нас хвилює не ігровий ритм, а людина", – цитує Гвардіолу MEN.

Додамо, що де Брюйне пропустить найближчі поєдинки Сіті. 21 листопада "містяни" зустрінуться з Евертоном, а вже за три дні на них очікує ключовий поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

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