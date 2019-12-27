Люди приписували Лестеру чемпіонські перегони з Ліверпулем, але ми знаємо своє місце, – Роджерс

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс поділився думками щодо виступу своєї команди у матчі 19 туру АПЛ проти Ліверпуля (0:4).

"Нам бракувало терпіння у першому таймі. Ми ніколи не зберігали м'яч, це призвело до того, що нам довелося захищатися упродовж довгих відрізків. Гравці віддали все. Це чудова гра для нас. Щодо Ліверпуля, то вони грали добре.

Лестер – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

У нас просто не було достатньо періодів володіння м'ячем. Коли ви проти сильнішої команди, чемпіонів світу, вам стає важко. Ми зараз на пів дорозі. У нас 19 ігор. Люди намагалися приписати нам чемпіонські перегони з Ліверпулем, але ми знаємо своє місце", – цитує Роджерса ВВС.

Нагадаємо, поразка віддалила Лестер від Ліверпуля на 13 очок, а сьогодні "лиси" можуть втратити і друге місце, якщо Манчестер Сіті здолає Вулверхемптон.

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