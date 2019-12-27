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Люди приписували Лестеру чемпіонські перегони з Ліверпулем, але ми знаємо своє місце, – Роджерс

10:13 293 Читать на русском
Люди приписували Лестеру чемпіонські перегони з Ліверпулем, але ми знаємо своє місце, – Роджерс
Брендан Роджерс / Сайт Лестера

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс поділився думками щодо виступу своєї команди у матчі 19 туру АПЛ проти Ліверпуля (0:4).

 
Роберто Фірміно 31’
Джеймс Мілнер 72’
Роберто Фірміно 75’
Трент Александер-Арнольд 78’
31’ Роберто Фірміно
72’ Джеймс Мілнер
75’ Роберто Фірміно
78’ Трент Александер-Арнольд

"Нам бракувало терпіння у першому таймі. Ми ніколи не зберігали м'яч, це призвело до того, що нам довелося захищатися упродовж довгих відрізків. Гравці віддали все. Це чудова гра для нас. Щодо Ліверпуля, то вони грали добре.

Лестер – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

У нас просто не було достатньо періодів володіння м'ячем. Коли ви проти сильнішої команди, чемпіонів світу, вам стає важко. Ми зараз на пів дорозі. У нас 19 ігор. Люди намагалися приписати нам чемпіонські перегони з Ліверпулем, але ми знаємо своє місце", – цитує Роджерса ВВС.

Нагадаємо, поразка віддалила Лестер від Ліверпуля на 13 очок, а сьогодні "лиси" можуть втратити і друге місце, якщо Манчестер Сіті здолає Вулверхемптон.

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Лестер Сіті - Ліверпуль Англія Лестер Сіті Лестер Сіті Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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