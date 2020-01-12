Люди помічають лише помилки, але не 20 успішних передач, – Гаттузо став на захист голкіпера Наполі Оспіни

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо поділився думками щодо матчу 19-го туру Серії А проти Лаціо (0:1).

"Я просив команду грати від своїх воріт і задіювати воротаря. Тому я не можу скаржитися на такий гол, завжди є ризик. Оспіна робив те, що я просив. Я б розлютився, якби він просто вибивав м'яч на трибуни. Люди помічають лише помилки, але не 20 успішних передач, які знімали напругу у захисті чи розпочинали атаки.

Незграбна гра Оспіни та ювілейний гол Іммобіле у відеоогляді матчу Лаціо – Наполі – 1:0

З моменту мого призначення ми пропускаємо сміховинні голи. Але я бачу і кроки вперед, бачу, що команда грає так, як я вимагаю, тому ми на правильному шляху. Нам потрібна серія хороших результатів, щоб повернути впевненість у собі. Зараз ми занадто багато думаємо про те, що відбувається. У нас якісна команда, нам потрібно працювати і вірити у нашу працю. Треба перемагати, а дивитися в таблицю нема чого", – наводить слова Гаттузо видання Sky Sport Italia.

Нагадаємо, у матчі 19-го туру Наполі на виїзді мінімально поступився Лаціо завдяки курйозному голу. Наприкінці матчу колумбійський голкіпер неаполітанців Давід Оспіна завозився з м'ячем у власному штрафному майданчику і форвард римлян Чіро Іммобіле, відібравши його, забив у порожні ворота.

Лаціо переміг Наполі завдяки курйозному голу – "орли" вперше в історії виграли 10 матчів Серії А поспіль