Інцидент трапився ще у квітні 2022 року. Тоді роздратований поразкою МЮ нападник вибив з рук уболівальника Евертона телефон. Як виявилося, хлопець, якого звуть Джейкоб Гардінг, хворіє на аутизм, а за свій вчинок 37-річний Роналду лише в листопаді отримав дискваліфікацію на два матчі та штраф 50 тисяч фунтів.

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Через це дебют Кріштіану за Аль-Наср відкладається, адже відсторонення поширюється на всі внутрішні турніри, а в АПЛ португалець покарання так і не відбув, адже розірвав контракт з Манчестер Юнайтед.

"Будь-яка згадка імені Роналду змушує мою кров кипіти. Він так і не попросив вибачення ні в мене, ні в сина. Так, він телефонував мені ще у квітні після того, що сталося, але це було лише вихваляння.

Я думаю, що Роналду треба було завершити кар'єру, і дати нам усім спокій. Його покинули Манчестер Юнайтед і Португалія. Тепер люди починають бачити, що це за людина.

Він викликав у нас з Джейкобом сильний стрес. Весь цей час ми почувалися злочинцями, а не постраждалою стороною. Гроші тут ні до чого. Все, що я хотіла, це звичайні вибачення. Дуже розчарована, що він заробляє стільки грошей і відкрито хизується цим, коли у країні криза і багато людей не можуть дозволити собі навіть купити їжу", – цитує Сару Келлі Daily Mail.

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