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"Люди називали Тухеля тренером, який не вміє працювати із зірками": Мбаппе відповів усім критикам наставника ПСЖ

12:30 - Читать на русском
"Люди називали Тухеля тренером, який не вміє працювати із зірками": Мбаппе відповів усім критикам наставника ПСЖ
Тухель і Мбаппе / Reuters

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе став на захист тренера Томаса Тухеля, який сьогодні виведе команду на фінал Ліги чемпіонів.

 

"Так, звичайно, гравці повністю підтримують тренера. Я все пам'ятаю, я чув різні речі про Тухеля. Люди називали його тренером, який не вміє працювати із зірками.

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Чесно кажучи, я думаю, що він створює найкращий сезон у історії клубу. Ми у фіналі Ліги чемпіонів. Він нас справді підштовхнув до цього, зараз ми в хорошому стані. Були деякі нюанси протягом сезону. Це може трапитися в кожній команді, але ми дійсно довіряємо йому і будемо грати за нього", – наводить слова Мбаппе Goal.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія відбудеться сьогодні, початок о 22:00 за Києвом.

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Теги
ПСЖ - Баварія Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Кіліан Кіліан Мбаппе Томас Томас Тухель
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