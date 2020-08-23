"Люди називали Тухеля тренером, який не вміє працювати із зірками": Мбаппе відповів усім критикам наставника ПСЖ

"Так, звичайно, гравці повністю підтримують тренера. Я все пам'ятаю, я чув різні речі про Тухеля. Люди називали його тренером, який не вміє працювати із зірками.

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Чесно кажучи, я думаю, що він створює найкращий сезон у історії клубу. Ми у фіналі Ліги чемпіонів. Він нас справді підштовхнув до цього, зараз ми в хорошому стані. Були деякі нюанси протягом сезону. Це може трапитися в кожній команді, але ми дійсно довіряємо йому і будемо грати за нього", – наводить слова Мбаппе Goal.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія відбудеться сьогодні, початок о 22:00 за Києвом.

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