"Люди хапалися за голову, бо вважали мене божевільним": гравець Реала, який змінив долю Агуеро, завершив з футболом у 20

Іван Саес вважався майбутнім Реала та збірної Іспанії, але влітку 2015 з ним різко обірвався зв'язок. Marca знайшла його в спортзалі.

Молоді та перспективні вкрай важко переходять на дорослий рівень, особливо, коли йдеться про великі європейські клуби. Чимало з них поневіряються по нижчих дивізіонах або шукають щастя за кордоном. Нерідко трапляється, що вони взагалі зникають з футбольної мапи, а всезнаюча Вікіпедія банально втрачає слід. Іван Саес подавав величезні надії в академії Реала, але несподівано покинув все у 20. Його історія вразила Іспанію, не щодня відмовляються від найбільшої мрії мільйонів хлопчаків по всьому світу. “Я втратив пристрасть до гри. Хотів розпочати з чистого листа. Найперше – позбувся усіх футбольних контактів, перестав відвідувати соціальні мережі”, – розповідає колись багатообіцяючий центрбек, який зараз працює персональним тренером у власному фітнес-центрі Get it!

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Саес стрімко розвивався, суттєво випереджав однолітків та майже завжди грав зі старшими. У фіналі юнацького Кубка чемпіонів проти Барселони (2011) йому було 15, партнерам і суперникам – по 17-18 років. Хесе, Пачеко, Маскарель, Рафінья Алькантара та Деулофеу, майбутні зірочки “класичних” іспанських ворогів, зовсім не вирізнялись на фоні кремезного юнака. Він отримував найвищі оцінки з найкращими рекомендаціями фахівців знаменитої Ла Фабріки, вважався майбутнім “бланкос” та збірної Іспанії. “Інколи вас буквально змушують повірити у те, чого насправді немає. Я рухався за течією, хоча й показував при цьому високі результати”, – зізнається Іван.

Діставшись Хувеніля А, Саес перебував на одному рівні з Де Томасом, Маркосом Льоренте, Маріо Ермосо або колишнім партнером Романа Зозулі по Альбасете, Алейшем Фебасом. Вони вигравали усі можливі турніри у своїй категорії – від Кубка Короля, проти Атлетіка з Іньякі Вільямсом, до Кубка чемпіонів Іспанії, проти Сосьєдада з Одріосолою. Однак Саес так і не зробив останній крок до Кастільї, звідки відчиняються двері в основний склад. Переломним виявився сезон 2014/15.

Третя команда Реала була розформована через виліт дубля в Сегунду Б, а більшість гравців залишились у підвішеному стані: “Це було складне літо. Я не отримав пропозиції, яка б завела мене з новою силою. Звісно, зі мною контактували різні клуби, але колишній запал розчинився в один момент. Не можу назвати якоїсь конкретної причини, чому це сталось. Люди хапалися за голову, бо вважали мене божевільним, але через декілька місяців я вже не чув про більшість з них. Виявився непотрібним без футболу та грошей”.

Той, за ким нещодавно полювали скаути європейських топ-клубів, зник з радарів влітку 2015-го. Саес позбувся соціальних мереж, змінив номер телефону: “Я хотів залишитись наодинці з власними думками, але мав чіткий План Б – навчання, курси, саморозвиток. Покинути все таким чином – доволі брутально, визнаю. Зрештою я спакував валізи та повернувся в Мадрид, з тією різницею, що тренувань у Вальдебебас більше не було. До слова, справжні друзі мене відшукали – без мобільних і соцмереж. Ми досі товаришуємо з Фебасом (нині – хавбек Мальорки, прим.ред) та іншими хлопцями, які захищали кольори Реала. Є й такі, що приходить до мене на тренування в Get it!

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Цікаво, що саме Санс не дозволив Серхіо Агуеро перейти з Атлетіко в Реал. Юний захисник перебував у структурі “матрацників” (2007), але буквально через рік прийняв щедру пропозицію “королів”. Після цього між обома клубами спалахнула велика інституційна війна з жорсткими заявами та звинуваченнями. Атлетіко набридло, що “бланкос” регулярно переманюють найбільш обдарованих представників їхньої академії.

Принципові суперники уклали так званий джентльменський пакт про ненапад – майбутні угоди повинні були проходити лише через офіційні канали. Влітку 2011-го Реал прагнув підписати Агуеро, але наштовхнувся на категоричне “ні” Анхеля Хіля, головного акціонера “матрацників” (51%). Аргентинець зрештою обрав Манчестер Сіті та переписав історію АПЛ. Саесу зараз 25, і він – суперуспішний бізнесмен. Схоже, усі лише виграли.

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