"Я навіть не знаю, що сказати. Забиваємо на 90+3, я вже радію, все. А потім одна подача і гол. Люди грають у Лізі чемпіонів і припускаються таких помилок... Даруйте, але на юнацькому рівні таких помилок не роблять. Я не можу зараз відповісти, в чому причина. Він голову опустив, сам дуже розчарований. Я ж не можу вийти і забити за них. Виходять один на один, а реалізувати не можуть.

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Перші хвилин 25-27 грали непогано. Потім трохи втомилися, потім знову стали грати. Скажімо так, функціонально цю схему не витримують. Це футбол, тому люди на нього і ходять. Якби заздалегідь знали результат, але бачите, як буває.

Подальші перспективи? Будемо грати до останнього, дивитися результати. Треба грати, хлопці дуже розчаровані, навіть на тренування не хотіли виходити. Тепер треба робити охолодження, відновлення, а хлопці навіть встати не можуть. Важке штучне поле, ноги "сіли" у всіх. Зараз летіти 5 годин на Францію, але будемо грати до останнього", – резюмував Петраков у коментарі каналу "Футбол".

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