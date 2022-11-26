"Це був не найкращий виступ Англії. Ми добре володіли м'ячем, але не мали кінцевого компонента. Дуже хотіли посісти першу сходинку у групі, але це була важка гра. США – гарно організована та атлетична команда, і вони створили нам певні проблеми. Нам не вистачало завершення, на відміну від гри з Іраном. Ми мали дві чи три можливості, але не реалізували їх.

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Обидві команди мали хороші періоди у грі. У першому таймі ми, напевно, не змогли впоратись з тиском. Ми граємо добре, хоча команди проводять турнір життя на чемпіонаті світу, і ми маємо поважати це. Дуже задоволені, що не пропустили. Це очко дає нам сильну позицію перед останньою грою – якщо виграємо у вівторок, то очолимо групу. Ми знаємо, що можемо бути кращими. Вивчимо позитивні та негативні сторони. Після нашого першого виступу люди думають, що ми розгромимо всіх, але це не так.

Харрі Магуайр продемонстрував фантастичний виступ. Щоразу, коли він одягає футболку з трьома левами, це пробуджує у ньому все найкраще. Він провів фантастичну гру – так само, як і проти Ірану. У нього були важкі моменти, але у цьому матчі він показав свої якості, і це був справді важливий сухий поєдинок", – цитує Кейна ВВС.

Нагадаємо, у вирішальному турі 29 листопада Англія (4 очки) зіграє проти Уельсу (1 пункт), а США (2 бали) зустрінеться з Іраном (3 очки).

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