Нападник збірної Франції та ПСЖ Усман Дембеле розповів, які документальні фільми дивиться у вільний час.

Французький нападник через пошкодження пропустив матчі національної команди. Усман Дембеле під час міжнародної паузи взяв участь у шоу The Bridge разом з Орельєном Чуамені та Жулем Кунде, де розповів чим любить займатися у вільний час.

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"Я люблю дивитися документальні фільми. Я маю на увазі ті, де розповідається про Другу світову війну, різних диктаторів тощо. Наприклад, Мобуту, чи того німця, а ще Сталіна. Я дуже люблю дивитися такі фільми. Чому все-таки диктатори? Не знаю, мені просто подобається", – сказав Дембеле.

Варто зауважити, що сторінку The Bridge в Youtube могли забанити, якби Усман вимовив ім'я Адольфа Гітлера.

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