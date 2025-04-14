– Чим займаєтесь у період творчої відпустки?

– Перебуваю у рідному Бєлграді. Слідкую через інтернет за чемпіонатом України, а за матчами чемпіонату Сербії спостерігаю наживо, відвідуючи стадіони.

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Буквально позавчора їздив за 70 кілометрів від Бєлграда, де дивився матч першої ліги Раднічки (Сремска Мітровіца) – Словен (Рума). Поєдинок цих команд був цікавий тим, що в другій з них працює мій друг Деян Радженович, до того ж, це було Сремске дербі. Зіграли 1:1. На жаль, Словен не забив пенальті на 90+5-й хвилині…

– Чи шукає ваш агент варіант для працевлаштування?

– А з чого ви взяли, що у мене є агент? У мене його не було і немає. Доводилось чути, начебто моїми справами займається один відомий агент, але це повна нісенітниця. Я працюю без агентів, підтвердженням чому є моя поява у Минаї, куди був запрошений керівництвом клубу. На даний час я вільний і відкритий до пропозицій.

– В Україні були давно?

– Наприкінці лютого. Був у столиці на дні народження друга. Тоді вдалося побувати на двох матчах – Оболонь – Ворскла і Динамо – Карпати. Відтоді в Україні не був. Але вже встиг скучити. Україна для мене – друга Батьківщина. У цій країні я відбувся як футболіст, отримав неповторні емоції від тренерської діяльності. Із болем слідкую за подіями, що відбуваються на українській землі. Бажаю, щоб жахіття війни припинилося якнайшвидше і в Україну повернувся мир, – сказав Любеновіч у інтервʼю Sport.ua.

Нагадаємо, що в січні цього року Любеновіч покинув посаду головного тренера Миная.

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